«Мы не смогли его забрать»: Хозяева ищут рыжего мейн-куна Зевса, пропавшего после взрыва в Севастополе

Жительница Севастополя Ирина спешно покинула квартиру после взрыва в соседнем доме и в суматохе потеряла своего кота по кличке Зевс. Питомец либо выбежал, либо забился в укрытие, когда семья эвакуировалась.

«Нам очень сильно повезло не пострадать, хотя мы из пятого подъезда, прямо напротив торца, который пострадал сильнее всего. Пожарные попросили покинуть помещение, спросили, есть ли дети. Мы сразу выехали, но не смогли забрать кота — он то ли сбежал, то ли спрятался», — поделилась очевидица с РИА «Новости».

По словам Ирины, пропавший любимец — это рыжий мейн-кун. Сейчас семья надеется, что животное найдется живым и невредимым.

Напомним, взрыв в многоэтажном доме в Севастополе произошёл сегодня ночью. По предварительным данным, он привёл к частичному обрушению стены в квартире на первом этаже, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах. Погибло два человека, ещё один числится среди пропавших. Возбуждено уголовное дело.