28 марта, 12:22

В Набережных Челнах пенсионеры пробили стену, чтобы спасти кота из вентиляции

В Набережных Челнах пенсионеры пробили стену, чтобы спасти кота из вентиляции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / albina_vlublennayaa

В Набережных Челнах развернулась настоящая спасательная операция: местные жители, волонтёры и работники управляющей компании больше недели искали источник мяуканья, а в итоге пробили стену в квартире пенсионеров, чтобы вызволить застрявшего в вентиляции кота. Об этом рассказала блогерша Альбина Влюблённая в своём личном блоге.

По словам соседей, животное начали слышать с 20 марта. Жильцы расклеили объявления в подъезде, привлекли сотрудников УК, которые сверлили стены в разных квартирах, и волонтёров с видеоэндоскопом. В МЧС и 112, по словам горожан, звонили, но помощи от них не дождались.

Кот оказался замурованным в вентиляционной шахте квартиры на первом этаже. Хозяева — пожилые супруги — вместе с работниками управляшки сделали отверстия в стене на кухне (в УК пообещали помочь с ремонтом), поставили рядом табуретку с водой и кормом. Волонтёр вытащил пленника через одно из отверстий.

Животное сильно истощено, у него ссадины, когти сточены в кровь. Сейчас кот находится на передержке. По словам волонтеров, нынешняя хозяйка, у которой живут ещё 10 питомцев, заявила, что этот кот ей не нужен — его якобы подкинули. После восстановления бедолаге будут искать новый дом.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области ветеринары спасли кота, который по неосторожности хозяйки оказался в стиральной машине. Пенсионерка загрузила в барабан тюль, не заметив, что там спал ее питомец. Как рассказала заведующая клиникой Людмила Орлова, из-за щадящего режима стирки без отжима животное не получило ожогов и переломов, однако его состояние было тяжелым: отсутствовало давление, была потеря координации и сильное переохлаждение.

Анастасия Никонорова
