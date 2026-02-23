Попытка мужчины спасти кота закончилась для него жуткой смертью

В Гонконге 63-летний мужчина погиб после падения с высотного дома, когда пытался достать сбежавшего кота. Об этом сообщило издание Mothership.

Трагедия произошла вечером 18 февраля. Мужчину с тяжёлыми травмами доставили в больницу, но спасти его не удалось. Следователи предполагают, что он пытался достать кота, который выбрался на карниз, и в итоге упал. Белого кота удалось изловить бригаде спасателей и вернуть овдовевшей хозяйке. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

