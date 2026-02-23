Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 12:23

Попытка мужчины спасти кота закончилась для него жуткой смертью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANURAK PONGPATIMET

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANURAK PONGPATIMET

В Гонконге 63-летний мужчина погиб после падения с высотного дома, когда пытался достать сбежавшего кота. Об этом сообщило издание Mothership.

Трагедия произошла вечером 18 февраля. Мужчину с тяжёлыми травмами доставили в больницу, но спасти его не удалось. Следователи предполагают, что он пытался достать кота, который выбрался на карниз, и в итоге упал. Белого кота удалось изловить бригаде спасателей и вернуть овдовевшей хозяйке. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Попугая-матерщинника Пушкина спасли в Подмосковье в снежной буре
Попугая-матерщинника Пушкина спасли в Подмосковье в снежной буре

Ранее Life.ru рассказывал, как негостеприимный тайский кот отправил в больницу российскую туристку. Лечение обошлось женщине в 30 тысяч рублей.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Китай
  • Животные
  • Гонконг
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar