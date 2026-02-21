Попугая-матерщинника Пушкина спасли в Подмосковье в снежной буре

В подмосковных Бронницах спасли попугая жако по кличке Пушкин. Птицу выставили на улицу из салона красоты — её поместили в клетку и оставили на крыльце во время балканского циклона.

Попугай оскорблял клиентов и персонал матерными словами, за что стал нежелателен в салоне, рассказывает интернет-издание Regions.ru. Хозяйка-парикмахер срочно уехала к больной матери и не успела предупредить клиентку о закрытии.

Постоянная клиентка Лена Панова обнаружила клетку со птицей в снегу. Она забрала попугая к себе. Бывшая хозяйка не смогла забрать питомца обратно — ни домой, ни на работу. Панова оставила птицу у себя навсегда.

Теперь Пушкин живёт в семье Пановых. Он свободно летает по квартире, но спать уходит в клетку, прощаясь по-французски — «au revoir». Кот в доме держит дистанцию, но присматривается к новому жильцу.

