Десять каракалов и бенгальских кошек спасли из пожара в Химках

В Химках пожарные спасли десять питомцев редких пород — каракалов и бенгальских кошек. Об этом сообщили в Мособлпожспасе. Хозяйка держала животных в пристройке к усадьбе в микрорайоне Сходня.

Породистых кошек спасли из пожара в Химках. Видео © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Пожар произошёл 20 февраля. На место выехали сотрудники 317-й пожарно-спасательной части вместе с работниками противопожарной службы.

«Сформировав звено газодымозащитников, огнеборцы оперативно провели разведку, вынесли из горящей пристройки 10 кошек и потушили пожар», — рассказали спасатели.

Спасатели не допустили распространения огня на основное здание. В результате никто не пострадал.

