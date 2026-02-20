Окровавленного и едва живого пса нашли в мешке на помойке в Башкирии

В башкирском посёлке Константиновка местная жительница нашла в мусорном контейнере окровавленного пса, который был «упакован» в плотно завязанный картофельный мешок. Женщина освободила собаку. На место вызвали полицию и зоозащитников. Об этом пишет Mash Iptash.

По словам свидетельницы, собака еле живая, с трудом дышит, весь её бок в крови. Питомцу поставили миску с едой, но она не может даже жевать. Женщина боится, что собака может в любую минуту умереть. По её мнению, кто-то специально издевался над животным.

