Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 18:26

Хвостатый конвой: Собака Герда выбрала бойца СВО и теперь защищает его на передовой

Life.ru публикует историю собаки Герды, которая ест солдатскую кашу и защищает Родину в зоне СВО

Обложка © Предоставлено Life.ru

Обложка © Предоставлено Life.ru

История, которая тронула сердца тысяч людей, пришла с линии фронта. У бойца с позывным «Турист» появился не просто четвероногий друг, а самый преданный товарищ, который каждый день рискует жизнью наравне с солдатами. Это собака по кличке Герда.

История собаки Герды, которая живет на передовой с бойцами. Видео © Народный фронт

Всё началось в 2022 году, после тяжёлых боев за Мариуполь. Когда подразделение «Туриста» отправилось за закупками в один из прифронтовых городков, судьба свела их с молодой собакой. Местная девочка, словно почувствовав что-то важное, подарила щенка бойцу. Так у Герды появился новый хозяин, а у «Туриста» — верная напарница.

С тех пор они неразлучны. Герда оказалась не просто домашним любимцем, а настоящим солдатом. В быту она неприхотлива: без капризов ест солдатскую кашу, довольствуется хлебом и сухарями. Но главное — это её невероятная преданность.

Проведшая бойцов СВО через минное поле собака Победа получила «Лохматый Оскар»
Проведшая бойцов СВО через минное поле собака Победа получила «Лохматый Оскар»

Ранее Life.ru рассказывал историю боевого кота по кличке Васька, который стал талисманом группировки «Восток» в зоне СВО. Бойцы подразделения нашли его прямо на фронте. Васька быстро прижился среди военных и стал полноправным членом коллектива. По словам солдат, он не боится громких звуков, военной техники и спокойно реагирует на обстановку вокруг.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Народный фронт
  • Только на LIFE
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar