Хвостатый конвой: Собака Герда выбрала бойца СВО и теперь защищает его на передовой

История, которая тронула сердца тысяч людей, пришла с линии фронта. У бойца с позывным «Турист» появился не просто четвероногий друг, а самый преданный товарищ, который каждый день рискует жизнью наравне с солдатами. Это собака по кличке Герда.

История собаки Герды, которая живет на передовой с бойцами. Видео © Народный фронт

Всё началось в 2022 году, после тяжёлых боев за Мариуполь. Когда подразделение «Туриста» отправилось за закупками в один из прифронтовых городков, судьба свела их с молодой собакой. Местная девочка, словно почувствовав что-то важное, подарила щенка бойцу. Так у Герды появился новый хозяин, а у «Туриста» — верная напарница.

С тех пор они неразлучны. Герда оказалась не просто домашним любимцем, а настоящим солдатом. В быту она неприхотлива: без капризов ест солдатскую кашу, довольствуется хлебом и сухарями. Но главное — это её невероятная преданность.

