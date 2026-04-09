Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 19:42

Росавиация ввела ограничения на полёты ещё в пяти аэропортах России

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения в пяти аэропортах России. Под запрет на выпуск и приём воздушных судов попали авиагавани Иванова (Южный), Череповца, Ярославля (Туношна), Казани и Чебоксар.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – говорится в сообщении регулятора.

До этого вечером 9 апреля уже были закрыты столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское), а также аэропорт в Калуге.

Брошенный в аэропорту Москвы кот Барсик обрёл новый дом

Ранее Life.ru писал, что в Крымском районе Краснодарского края после ночной атаки беспилотников повреждены девять жилых строений. В посёлке Саук-Дере пострадала квартира в многоквартирном доме, в Крымске – четыре частных домовладения, в хуторе Меккерстук – два, в посёлке Горно-Весёлый – ещё два. В основном удар пришёлся на окна. При отражении атаки погиб мирный житель – мужчина, стоявший на балконе.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar