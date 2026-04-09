9 апреля, 18:25

Девять домов повреждены в Крымском районе Кубани после налёта украинских БПЛА

Последствия ударов ВСУ по Краснодарскому краю. Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

Последствия ударов ВСУ по Краснодарскому краю. Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

В Крымском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников в ночь на 9 апреля повреждены девять жилых строений. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Специалисты в течение дня проводили подворовые обходы. Выяснилось, что в посёлке Саук-Дере пострадала квартира в многоквартирном доме. В самом Крымске повреждены четыре частных домовладения, в хуторе Меккерстук — два, в посёлке Горно-Весёлый — ещё два. В основном удар пришёлся на окна.

Обломки дронов обнаружили на одной из улиц хутора Ленинский, в селе Молдаванское — на территории винодельческого хозяйства, а в Крымске — на территории предприятия. Ранее сообщалось, что при отражении атаки погиб мирный житель — мужчина, стоявший на балконе. Власти окажут помощь пострадавшим. Силы ПВО продолжают нести дежурство. Напомним, Краснодарский край регулярно подвергается налётам БПЛА. Жителей призывают соблюдать меры безопасности.

Нефтебаза загорелась в Крымске после атаки БПЛА, есть раненые
Нефтебаза загорелась в Крымске после атаки БПЛА, есть раненые

Также сегодня украинский дрон нанёс удар по траурной процессии на «Южном» кладбище Донецка. Изначально в Минздраве сообщали о двух пострадавших, однако позже число раненых мирных жителей выросло до пяти. По данным донецкого агентства новостей, госпитализированы девушки в состоянии средней тяжести, а двое мужчин получили лёгкие травмы.

Юрий Лысенко
