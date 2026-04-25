План «Ковёр» введён в шести аэропортах РФ, в одном снят

Временные ограничения на полёты введены в шести российских аэропортах, в то же время меры были сняты в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Волгоград, Ульяновск (Баратаевка), Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в заявлении.

Кроме того, меры введены в авиагаванях Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Ограничения сняты в калужской авиагавани Грабцево.

Ранее в Дзержинском округе Калужской области произошёл пожар на производственном предприятии в результате падения обломков украинских беспилотников. Системы ПВО сбили три дрона в воздушном пространстве Кировского, Дзержинского округов, а также на окраине Калуги. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.