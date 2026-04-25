25 апреля, 03:44

В Сети появилось видео с места удара беспилотника по высотке в Екатеринбурге

Клубы дыма поднимаются над повреждённой высоткой в Екатеринбурге после удара беспилотника. Кадры с места происшествия публикует SHOT.

Отмечается, что повреждения получили по меньшей мере четыре квартиры в районе 25-го этажа небоскрёба ЖК «Тринити». На месте работают не менее семи машин МЧС и несколько автомобилей скорой помощи. Фрагменты фасада и обломки дрона разлетелись в радиусе 200 метров от здания. Сейчас периметр оцеплен.

«Был слышен сильный хлопок. Дом, в котором живу, на расстоянии 300 м пошатнулся от удара», — заявил очевидец случившегося.

50 человек эвакуировали после атаки ВСУ по жилому дому в Екатеринбурге
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ врезался в высотку в центральной части Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы. Согласно неподтверждённым данным, город атаковал БПЛА типа «Лютый».

Виталий Приходько

Виталий Приходько
