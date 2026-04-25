В Сети появилось видео с места удара беспилотника по высотке в Екатеринбурге

Клубы дыма поднимаются над повреждённой высоткой в Екатеринбурге после удара беспилотника. Кадры с места происшествия публикует SHOT.

Кадры с места происшествия. Видео © SHOT

Отмечается, что повреждения получили по меньшей мере четыре квартиры в районе 25-го этажа небоскрёба ЖК «Тринити». На месте работают не менее семи машин МЧС и несколько автомобилей скорой помощи. Фрагменты фасада и обломки дрона разлетелись в радиусе 200 метров от здания. Сейчас периметр оцеплен.

«Был слышен сильный хлопок. Дом, в котором живу, на расстоянии 300 м пошатнулся от удара», — заявил очевидец случившегося.



