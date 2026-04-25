25 апреля, 03:09

50 человек эвакуировали после атаки ВСУ по жилому дому в Екатеринбурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Эвакуацию 50 человек провели после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Екатеринбург. В городе повреждён жилой дом, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. На месте работают спасательные службы.

По данным главы региона, специалисты продолжают обследование здания и уточняют последствия. В области действует режим «Ковёр», воздушное пространство закрыто. Власти задействовали системы ПВО и ввели дополнительные меры безопасности.

«Несколько минут назад по Екатеринбургу была совершена атака БПЛА. Повреждён жилой дом», — говорится в сообщении главы региона.

Паслер отметил, что профильные службы работают в усиленном режиме. Он призвал жителей сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу без необходимости. Также он указал на запрет приближаться к обломкам и снимать работу систем ПВО.

Расчёты ПВО сбили пять украинских дронов в Воронежской области

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге беспилотник врезался в высотное здание в центре города. По словам местных жителей, они услышали сильный взрыв, которому предшествовал отчётливый гул двигателя в небе. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы.

Антон Голыбин
