Предварительно, Екатеринбург был атакован БПЛА типа «Лютый»

Появилось видео с кадрами пролёта украинского беспилотника над Екатеринбургом, который врезался в многоэтажное жилое здание в центре города. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, беспилотник является моделью типа «Лютый». Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что на месте происшествия работают экстренные службы, из здания были эвакуированы 50 человек.

Напомним, украинский дрон врезался в многоэтажное здание. Выбиты стёкла на верхних этажах, виден дым. По предварительной информации, есть пострадавшие. По словам местных жителей, они услышали сильный взрыв, которому предшествовал отчётливый гул двигателя в небе.