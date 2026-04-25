Число пострадавших при атаке дронов на Екатеринбург достигло 9

В Екатеринбурге после утренней атаки дрона ВСУ за медицинской помощью обратились девять человек. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер со ссылкой на Минздрав.

«За медицинской помощью обратились девять человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи», — написал глава региона.