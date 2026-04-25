Число пострадавших при атаке дронов на Екатеринбург достигло 9
В Екатеринбурге после утренней атаки дрона ВСУ за медицинской помощью обратились девять человек. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер со ссылкой на Минздрав.
«За медицинской помощью обратились девять человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи», — написал глава региона.
Напомним, этим утром украинский беспилотник врезался в многоэтажку в центре Екатеринбурга, выбив остекление на верхних этажах: очевидцы слышали мощный хлопок после звука работающего мотора. Для удара, вероятно, применили дрон FP-1 (бюджетная модель примерно за 50 тысяч долларов), запущенный из Харьковской области и способный преодолевать до 1800 км. Эксперт допустил, что это был пробный пуск для обкатки новых двигателей.
