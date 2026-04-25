Очевидица рассказала об ударе БПЛА по высотке в Екатеринбурге и взрывной волне

Жители Екатеринбурга в первые минуты после налёта беспилотников почувствовали мощную взрывную волну, а затем своими глазами увидели последствия атаки. Одна из жительниц многоэтажного дома, получившего повреждения, рассказала, что в её квартире выбило стёкла.

«Я живу на соседней улице. Взрывной волной окна выбило у нас на балконе и ещё часть треснула», — сообщила она РИА Новости.

Отец женщины сразу же вышел на улицу и обнаружил разбитые окна на других этажах — на первом этаже и на балконе четвёртого. Другие очевидцы добавили, что удар сопровождался громким звуком, который был слышен далеко за пределами места происшествия. После ЧП 50 жильцов пострадавшего дома были эвакуированы. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки дронов.