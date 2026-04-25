Очевидица рассказала об ударе БПЛА по высотке в Екатеринбурге и взрывной волне
Жители Екатеринбурга в первые минуты после налёта беспилотников почувствовали мощную взрывную волну, а затем своими глазами увидели последствия атаки. Одна из жительниц многоэтажного дома, получившего повреждения, рассказала, что в её квартире выбило стёкла.
«Я живу на соседней улице. Взрывной волной окна выбило у нас на балконе и ещё часть треснула», — сообщила она РИА Новости.
Отец женщины сразу же вышел на улицу и обнаружил разбитые окна на других этажах — на первом этаже и на балконе четвёртого. Другие очевидцы добавили, что удар сопровождался громким звуком, который был слышен далеко за пределами места происшествия. После ЧП 50 жильцов пострадавшего дома были эвакуированы. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки дронов.
Напомним, украинский дрон врезался в высотку в центре Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. Предварительно, есть пострадавшие. Очевидцы слышали сильный взрыв после гула двигателя. Для атаки на Екатеринбург, возможно, был использован беспилотник FP-1, запущенный с Харьковской области, способный пролететь до 1800 км. Эксперт Игорь Потапов отметил, что это бюджетный вариант (около $50 тыс.), а атака могла быть пробной для тестирования новых двигателей.
