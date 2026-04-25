Из повреждённой БПЛА многоэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 81 человека

После утренней атаки беспилотника в Екатеринбурге из повреждённого дома эвакуировали более 80 человек. Инцидент произошёл утром 25 апреля, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Всего из дома вывели 81 человека. Большинство покинуло квартиры самостоятельно, следуя указаниям экстренных служб. По предварительной оценке, повреждения получили десятки помещений. Специалисты продолжают обследование здания и уточняют масштаб разрушений.

Как сообщил глава региона, лишь одна семья обратилась за временным размещением. Для неё организовали проживание в гостинице. Остальные жители нашли варианты самостоятельно — у родственников или знакомых. Власти при этом заявили о готовности оказать помощь всем нуждающимся.