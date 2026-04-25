Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 апреля, 12:15

После атаки БПЛА в Екатеринбурге повреждены 44 квартиры

Кадры с места происшествия. Обложка © SHOT

Удар беспилотника по жилому дому в Екатеринбурге привёл к серьёзным повреждениям — затронуты десятки квартир. Инцидент произошёл утром 25 апреля. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

После происшествия на место прибыли экстренные службы. Специалисты начали оценку последствий и осмотр помещений. По итогам проверки выяснилось, что ущерб зафиксирован в 44 квартирах. Степень повреждений уточняется, ведётся детальный обход.

Ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба с участием представителей профильных ведомств. Там доложили о ходе ликвидации последствий удара. Глава региона поручил как можно быстрее приступить к восстановительным работам. По его словам, ре

Очевидица рассказала об ударе БПЛА по высотке в Екатеринбурге и взрывной волне
Напомним, что сегодня ночью, 25 апреля, беспилотник врезался в высотный дом в центральной части Екатеринбурга. В здании выбило стёкла на верхних этажах, очевидцы заметили дым. После случившегося была проведена эвакуация — из дома вывели около 50 человек.

Милена Скрипальщикова
