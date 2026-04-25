После атаки БПЛА в Екатеринбурге повреждены 44 квартиры

Удар беспилотника по жилому дому в Екатеринбурге привёл к серьёзным повреждениям — затронуты десятки квартир. Инцидент произошёл утром 25 апреля. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

После происшествия на место прибыли экстренные службы. Специалисты начали оценку последствий и осмотр помещений. По итогам проверки выяснилось, что ущерб зафиксирован в 44 квартирах. Степень повреждений уточняется, ведётся детальный обход.

Ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба с участием представителей профильных ведомств. Там доложили о ходе ликвидации последствий удара. Глава региона поручил как можно быстрее приступить к восстановительным работам. По его словам, ре