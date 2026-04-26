Риск за копейки: Раскрыты зарплаты и условия найма в личную охрану Трампа

Оказалось, что попасть в личную охрану американского президента можно по обычному объявлению. Mash Money нашёл соответствующие вакансии специальных агентов Secret Service. Платят им примерно столько же, сколько сварщикам в США.

Претендовать на место могут американцы от 21 до 40 лет. Требования стандартные: проверка биографии, тест на наркотики, права и умение обращаться с оружием. Интересно, что допускают даже кандидатов с близорукостью и начальной потерей слуха.

Новобранцев ждёт семимесячная подготовка в учебных центрах. Но есть нюанс: даже если кандидат не сдаст нормативы в элитный отряд, его всё равно могут взять в президентскую охрану — правда, с понижением и меньшей зарплатой.

Дальше самое интересное — деньги. Спецагентам предлагают 48 тысяч долларов в год с возможным ростом до 118 тысяч. Но это до уплаты налогов. После всех вычетов новоиспечённый охранник Трампа будет получать около 41 тысячи в год плюс бонус 12 тысяч за работу в органах. В месяц выходит примерно 4,4 тысячи долларов (332 тысячи рублей). Столько же в среднем зарабатывает обычный сварщик.

