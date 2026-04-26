26 апреля, 09:50

«В России такое невозможно»: Ветеран «Альфы» разнёс охрану Трампа из-за стрельбы

Ветеран «Альфы» разнёс службу безопасности Трампа после стрельбы на приёме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Служба безопасности американского президента Дональда Трампа не соответствует требованиям для структур такого высокого уровня. Такое мнение высказал ветеран группы «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя стрельбу на приёме в США.

«Уже было три, и даже больше, инцидентов, где служба безопасности допускала промахи. И пропустить на такое мероприятие, где присутствует президент <…> вооружённого — представляете, о чём мы с вами говорим», — сказал он ТАСС.

Гончаров отметил, что в России представить такое сложно. По его словам, сравнивать работу российской ФСО и американских специалистов — несравнимые вещи. Он также допустил, что причины таких инцидентов могут быть связаны с политической борьбой в США. Гончаров не исключает, что в службе охраны Трампа могут работать люди с оппозиционными взглядами.

Стрелявший на ужине с Трампом донатил Харрис и разрабатывал шутеры

Напомним, что в субботу вечером в отеле Washington Hilton в Вашингтоне 31-летний учитель Коул Томас Аллан, который по словам Трампа был «одиноким волком» и «больным человеком», открыл стрельбу на приёме в присутствии лидеров. Нападавший был вооружён до зубов и уже назвал свою цель. В связи с инцидентом премьер-министр Японии сделала официальное заявление.

Наталья Афонина
