«В России такое невозможно»: Ветеран «Альфы» разнёс охрану Трампа из-за стрельбы
Ветеран «Альфы» разнёс службу безопасности Трампа после стрельбы на приёме
Служба безопасности американского президента Дональда Трампа не соответствует требованиям для структур такого высокого уровня. Такое мнение высказал ветеран группы «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя стрельбу на приёме в США.
«Уже было три, и даже больше, инцидентов, где служба безопасности допускала промахи. И пропустить на такое мероприятие, где присутствует президент <…> вооружённого — представляете, о чём мы с вами говорим», — сказал он ТАСС.
Гончаров отметил, что в России представить такое сложно. По его словам, сравнивать работу российской ФСО и американских специалистов — несравнимые вещи. Он также допустил, что причины таких инцидентов могут быть связаны с политической борьбой в США. Гончаров не исключает, что в службе охраны Трампа могут работать люди с оппозиционными взглядами.
Напомним, что в субботу вечером в отеле Washington Hilton в Вашингтоне 31-летний учитель Коул Томас Аллан, который по словам Трампа был «одиноким волком» и «больным человеком», открыл стрельбу на приёме в присутствии лидеров. Нападавший был вооружён до зубов и уже назвал свою цель. В связи с инцидентом премьер-министр Японии сделала официальное заявление.
