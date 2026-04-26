«В России такое невозможно»: Ветеран «Альфы» разнёс охрану Трампа из-за стрельбы

Служба безопасности американского президента Дональда Трампа не соответствует требованиям для структур такого высокого уровня. Такое мнение высказал ветеран группы «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя стрельбу на приёме в США.

«Уже было три, и даже больше, инцидентов, где служба безопасности допускала промахи. И пропустить на такое мероприятие, где присутствует президент <…> вооружённого — представляете, о чём мы с вами говорим», — сказал он ТАСС.

Гончаров отметил, что в России представить такое сложно. По его словам, сравнивать работу российской ФСО и американских специалистов — несравнимые вещи. Он также допустил, что причины таких инцидентов могут быть связаны с политической борьбой в США. Гончаров не исключает, что в службе охраны Трампа могут работать люди с оппозиционными взглядами.