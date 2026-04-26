Стрелявший на ужине с Трампом донатил Харрис и разрабатывал шутеры

Мужчина, открывший стрельбу на мероприятии с участием американского президента Дональда Трампа, ранее переводил деньги его политической сопернице Камале Харрис. Кроме того, он увлекался созданием компьютерных шутеров, пишет Los Angeles Times со ссылкой на аккаунт мужчины в LinkedIn.

Стрелявшего зовут Коул Томас Аллен. Ему 31 год, он из калифорнийского города Торрас, по профессии — педагог. Как выяснила Los Angeles Times, осенью 2024 года Аллен пожертвовал 25 долларов в фонд ActBlue, который собирал деньги для предвыборной гонки Камалы Харрис.

При этом сам он зарегистрирован как независимый избиратель. Судимостей за ним не числится, и ранее он не привлекал внимания правоохранителей, уточняет NBC.

В 2017-м Аллен получил диплом инженера-механика в Калифорнийском технологическом институте, а в 2025-м окончил магистратуру по компьютерным наукам. С 2020 года он преподаёт в образовательном центре C2 Education. В 2024-м его даже признали там учителем месяца. Согласно странице в LinkedIn, мужчина также разрабатывал компьютерные шутеры.