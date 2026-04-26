«Насилию нет места»: Кая Каллас в ужасе от стрельбы на ужине с Трампом

Глава евродипломатии Кая Каллас осудила политическое насилие после стрельбы на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа. Она выразила облегчение, что все присутствующие остались в безопасности.

«Рада, что все присутствовавшие, включая президента Трампа, в безопасности после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Политическому насилию нет места в демократии», — написала Каллас в социальной сети X.