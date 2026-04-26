Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 08:00

«Насилию нет места»: Кая Каллас в ужасе от стрельбы на ужине с Трампом

Кая Каллас осудила политическое насилие после стрельбы на ужине с Трампом

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Глава евродипломатии Кая Каллас осудила политическое насилие после стрельбы на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа. Она выразила облегчение, что все присутствующие остались в безопасности.

«Рада, что все присутствовавшие, включая президента Трампа, в безопасности после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Политическому насилию нет места в демократии», — написала Каллас в социальной сети X.

Трамп назвал свою ошибку во время стрельбы — Мелания оказалась быстрее
Инцидент произошёл в субботу вечером в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. Подозреваемый — 31-летний учитель Коул Томас Аллан — был вооружён до зубов. Трамп назвал его «больным человеком» и «одиноким волком». Преступник уже сообщил, кто был его мишенью. Премьер Японии сделала заявление после стрельбы на приёме с Трампом.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Кая Каллас
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar