26 апреля, 06:34

Премьер Японии сделала заявление после стрельбы на приёме с Трампом

Обложка © Х / remarks

Новость о том, что президент США Дональд Трамп остался жив и здоров после стрельбы на мероприятии с его участием, стала облегчением для премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом она сообщила у себя в соцсети Х.

«Я с облегчением узнала, что президент Трамп в безопасности после этих ужасающих выстрелов», — написала политик.

Такаити подчеркнула, что насилие невозможно оправдать ни в одной точке мира.

Вечером в субботу в отеле Washington Hilton, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и его жены, раздались выстрелы. Подозреваемый, 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан, был вооружён дробовиком, ножами и пистолетом. Его доставят в суд уже в понедельник. Трамп назвал злоумышленника «больным человеком» и «одиноким волком». Преступник уже рассказал, кто был его целью.

Владимир Озеров
