Премьер Японии сделала заявление после стрельбы на приёме с Трампом

Новость о том, что президент США Дональд Трамп остался жив и здоров после стрельбы на мероприятии с его участием, стала облегчением для премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом она сообщила у себя в соцсети Х.

«Я с облегчением узнала, что президент Трамп в безопасности после этих ужасающих выстрелов», — написала политик.

Такаити подчеркнула, что насилие невозможно оправдать ни в одной точке мира.