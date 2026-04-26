Учитель месяца: Что известно о стрелявшем на приёме с Трампом в Вашингтоне

Стрелявшим на приёме с участием президента США Дональда Трампа оказался Коул Аллен из Торранса, штат Калифорния. 31-летний мужчина работает школьным учителем. Об этом сообщает The New York Post.

«31-летний мужчина, который, как подтвердил источник в федеральных правоохранительных органах, является учителем, был арестован», — указано в материале.

Журналистка Эми Ричерт обнаружила в соцсети X фото Аллена, которое в 2024 году публиковал образовательный сервис C2 Education. На рекламном баннере говорится, что в декабре прошлого года педагог получил звание «Учитель месяца» в округе Лос-Анджелес.

Сведения о политических взглядах задержанного разнятся. Часть инсайдеров утверждает, что он числится беспартийным. Другие источники сообщают, что мужчина переводил средства оппонентке Трампа Камале Харрис во время президентской гонки.

Напомним, вечером 25 апреля в Вашингтоне вооружённый мужчина открыл огонь в холле отеля Washington Hilton с участием Трампа. Президент опубликовал фото задержанного в соцсетях. Трамп назвал злоумышленника «очень больным человеком» и поблагодарил силовиков за быстрые и смелые действия.