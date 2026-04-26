Трамп показал лицо стрелявшего на приёме с его участием в Вашингтоне
Мужчина, который стрелял в отеле Washington Hilton. Обложка © Truth Social / Trump
Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social снимки подозреваемого в стрельбе на приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Фотографии сделаны уже после задержания.
На фото мужчина лежит на полу без верхней одежды, его руки закованы в наручники за спиной.
По данным журналистки газеты The New York Post Кэрол Маркович, злоумышленником оказался 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен из города Торранс. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока не поступало. Расследование продолжается.
