Трамп показал лицо стрелявшего на приёме с его участием в Вашингтоне

Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social снимки подозреваемого в стрельбе на приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Фотографии сделаны уже после задержания.

Мужчина, который стрелял в отеле Washington Hilton. Фото © Truth Social / Trump

На фото мужчина лежит на полу без верхней одежды, его руки закованы в наручники за спиной.

По данным журналистки газеты The New York Post Кэрол Маркович, злоумышленником оказался 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен из города Торранс. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока не поступало. Расследование продолжается.