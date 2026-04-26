На мероприятии с Трампом в Вашингтоне произошла стрельба: что известно

В ночь на 26 апреля по московскому времени в Вашингтоне произошла стрельба на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа. Life.ru собрал основное, что известно к этой минуте.

Первые сообщения о ЧП появились примерно в 03:45 мск (21:16 25 апреля по времени Восточного побережья США). СМИ передали, что Трампа срочно эвакуировали с ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который проходил в отеле Washington Hilton. Мероприятие прервалось после того, как в зале раздались громкие хлопки, похожие на выстрелы.

Агенты Секретной службы окружили президента прямо на сцене и увели его в безопасное место. Вместе с Трампом эвакуировали первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Кэролайн Ливитт. Гостей также эвакуировали из отеля.

Журналистка CNN Кейтлин Коллинз сообщила, что неизвестный открыл огонь и был ликвидирован агентами Секретной службы. Однако позже пресс-пул Белого дома уточнил: стрелявший задержан. Сам Трамп подтвердил эту информацию и поблагодарил свою охрану. В результате нападения никто не пострадал.

Напомним, на Трампа ранее уже совершались покушения.

Так, 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, 20-летний стрелок Томас Мэттью Крукс попытался убить республиканца. Злоумышленник, находившийся на крыше здания примерно в 140 метрах от сцены, сделал несколько выстрелов из автоматической винтовки. Кандидат в президенты получил касательное ранение правого уха, один зритель погиб, еще двое получили тяжелые ранения. Сам стрелок был ликвидирован на месте агентами Секретной службы.

Ровно через два месяца, 15 сентября 2024 года, была предотвращена вторая попытка, когда Трамп играл в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Агенты Секретной службы, шедшие на несколько лунок впереди политика, заметили торчащий из кустов ствол винтовки и открыли предупредительный огонь. Подозреваемый, 58-летний Райан Рут, скрылся на автомобиле, но был быстро задержан полицией. Это покушение было сорвано до того, как Рут успел сделать хоть один выстрел.