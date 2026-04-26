Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 апреля, 01:20

Стрелок в отеле с Трампом: Секретная служба остановила вооружённого мужчину

Секретная служба остановила вооружённого человека в отеле, где находился Трамп

Секретная служба США остановила вооружённого человека в здании, где на мероприятии присутствовал президент Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.

«Кто-то со значком агента Секретной службы сказал, что был стрелок в здании, но не в комнате. И этот стрелок был остановлен», – сообщил корреспондент телеканала с места событий.

Ранее Life.ru писал, что президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме после громких хлопков, похожих на выстрелы. Агенты Секретной службы увели со сцены Трампа, Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Кэролайн Ливитт. Гостей попросили покинуть помещение, стрелявшего задержали.

Юния Ларсон
