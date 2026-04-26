Раскрыта личность стрелявшего на приёме с участием Трампа в Вашингтоне

Стало известно имя и место жительства стрелявшего, устроившего переполох на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. По данным журналистки газеты The New York Post Кэрол Маркович, злоумышленником оказался 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен из города Торранс. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока не поступало. Расследование продолжается.

«Пытавшийся устроить стрельбу на приёме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, – 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, он находится под стражей», – говорится в сообщении, опубликованном на странице Маркович в социальной сети X.

Инцидент произошёл в субботу вечером в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, первой леди Мелании Трамп и других высокопоставленных лиц.

Очевидцы сообщают, что в зале раздались громкие хлопки. По разным оценкам, участники мероприятия слышали от трёх-четырёх до пяти-восьми выстрелов. В считанные секунды гости попадали на пол, укрываясь под столами, а агенты Секретной службы окружили президента и вывели его со сцены.

«Дорогу, сэр!» – кричали агенты, эвакуируя первых лиц государства. В зале также звучали возгласы «Боже, благослови Америку».

Стрелявший был оперативно задержан сотрудниками Секретной службы. Трамп и Вэнс не пострадали. После эвакуации президент опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social:

«Весьма насыщенный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и храбро. Стрелявший задержан, и я рекомендовал: «Пусть шоу продолжается», – написал Трамп.

Организаторы объявили, что мероприятие будет возобновлено, однако позже было принято решение перенести ужин в течение 30 дней. Сам Трамп вскоре после инцидента покинул отель.

Это уже не первый инцидент с участием Трампа. Напомним, ранее политик уже дважды подвергался покушениям – в ходе предвыборной кампании в июле и сентябре 2024 года. А отель Washington Hilton печально известен тем, что именно здесь в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгана.