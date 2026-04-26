Появилось видео стрельбы во время мероприятия с Трампом в Вашингтоне

В Сети появилось видео из отеля Washington Hilton, где произошла стрельба во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа.

На опубликованных записях слышны громкие хлопки, которые очевидцы описывают как выстрелы. В этот момент на сцене находился президент Дональд Трамп.

Агенты Секретной службы мгновенно окружили президента и эвакуировали его в безопасное место. Вместе с Трампом зал покинули первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

На видео также видны сотни гостей, которые укрылись за столами. В зале раздаются возгласы: «Out of the way, sir!» («Дорогу, сэр!»). Затем слышны крики «God bless America» («Боже, благослови Америку»).

Стрелявший задержан и, по словам журналистов, ранен. Кроме него, в результате ЧП никто не пострадал.