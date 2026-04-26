От пяти до восьми выстрелов: Очевидцы рассказали о стрельбе на мероприятии с Трампом

Участники мероприятия с президентом США Дональдом Трампом, где произошёл инцидент со стрельбой, услышали от пяти до восьми выстрелов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Некоторые в толпе сообщили о том, что слышали, как они считают, от пяти до восьми выстрелов», – говорится в сообщении агентства.

Ранее Life.ru писал, что Дональда Трампа срочно эвакуировали с ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Мероприятие прервалось после громких хлопков. Агенты Секретной службы окружили президента прямо на сцене и увели его в безопасное место. Вместе с Трампом эвакуировали первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Кэролайн Ливитт. Гостей попросили покинуть помещение. Стрелявший задержан. Трамп и Вэнс не пострадали.