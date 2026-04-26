Трамп сообщил о задержании стрелявшего на приёме для журналистов Белого дома

Президент США Дональд Трамп сообщил о задержании стрелявшего на приёме для корреспонденов пресс-пула Белого дома в отеле Washington Hilton. Ранее журналисты сообщали, что преступник был убит.

Политик высоко оценил действия Секретной службы и других силовых структур, назвав их «фантастическими». По словам Трампа, сотрудники проявили смелость и быстроту.

Стрелявшей взят под стражу. Сейчас власти решают, стоит ли продолжать мероприятие. Ожидается, что вердикт вынесут в ближайшее время.