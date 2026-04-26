Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 01:25

Трамп сообщил о задержании стрелявшего на приёме для журналистов Белого дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп сообщил о задержании стрелявшего на приёме для корреспонденов пресс-пула Белого дома в отеле Washington Hilton. Ранее журналисты сообщали, что преступник был убит.

Политик высоко оценил действия Секретной службы и других силовых структур, назвав их «фантастическими». По словам Трампа, сотрудники проявили смелость и быстроту.

Стрелявшей взят под стражу. Сейчас власти решают, стоит ли продолжать мероприятие. Ожидается, что вердикт вынесут в ближайшее время.

«Независимо от этого решения, вечер будет совсем не таким, как планировалось, и нам просто придётся повторить всё заново», — заявил президент.

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar