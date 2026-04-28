Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 14:13

«Джентльмен только один»: Эффект зонта позволил по-другому взглянуть на Путина и Трампа

Юнашев обратил внимание на то, как Путин повёл себя в присутствии Голиковой

Журналист кремлёвского пула Александр Юнашев обратил внимание на эпизод с Владимиром Путиным и Татьяной Голиковой у НМХЦ имени Пирогова в Москве. Президент галантно накрыл вице-премьера зонтом во время снегопада.

Путин прибыл на мероприятие, посвящённое открытию новых модульных скоропомощных приёмных отделений в регионах. В Москве в этот момент шёл мокрый снег. На кадре, который опубликовал Юнашев, Путин держит зонт так, чтобы укрыть от осадков не столько себя, сколько Голикову.

Фото © Telegram/ Юнашев_LIVE

Журналист сопоставил этот снимок с другим известным кадром — с Дональдом Трампом и Меланией. На нём американский лидер держит зонт над собой, в то время как его жена остаётся рядом под дождём без укрытия.

Кнайсль отметила, что Путин очень хорошо понимает природу людей

Юнашев подписал публикацию так: «На фото два президента, две дамы, два зонта. Но джентльмен только один.»

Для Путина такие жесты давно стали частью публичного образа — сдержанного, галантного, можно сказать, офицерского. В разные годы камеры фиксировали, как он встаёт, чтобы помочь даме или укрыть её от непогоды: в 2014 году на саммите АТЭС он набросил плед на плечи первой леди Китая Пэн Лиюань. В ту же линию укладывается и другой запомнившийся эпизод: в 2017 году в День памяти и скорби Путин под проливным дождём отказался от зонта во время возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, позже объяснив, что даже не собирался вставать под укрытие на такой церемонии. В публичной подаче это работает как один образ: рядом с женщиной — джентльмен, у мемориала павшим — человек, который не прячется от дождя.

BannerImage

Обложка © https://t.me/s/Yunashev_Live/ DALL-E / Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Татьяна Голикова
  • Только на LIFE
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar