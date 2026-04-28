«Джентльмен только один»: Эффект зонта позволил по-другому взглянуть на Путина и Трампа

Для Путина такие жесты давно стали частью публичного образа — сдержанного, галантного, можно сказать, офицерского. В разные годы камеры фиксировали, как он встаёт, чтобы помочь даме или укрыть её от непогоды: в 2014 году на саммите АТЭС он набросил плед на плечи первой леди Китая Пэн Лиюань. В ту же линию укладывается и другой запомнившийся эпизод: в 2017 году в День памяти и скорби Путин под проливным дождём отказался от зонта во время возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, позже объяснив, что даже не собирался вставать под укрытие на такой церемонии. В публичной подаче это работает как один образ: рядом с женщиной — джентльмен, у мемориала павшим — человек, который не прячется от дождя.