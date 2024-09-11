Кнайсль отметила, что Путин очень хорошо понимает природу людей
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Путина настоящим джентльменом
Глава государства Владимир Путин и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Обложка © kremlin
Глава государства Владимир Путин является настоящим джентельменом. Соответствующее заявление сделала экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль на площадке выставки «Мой Петербург». Трансляция велась в социальной сети «ВКонтакте».
Кнайсль отметила, что Путин очень хорошо понимает человеческую природу. Как отметила экс-глава МИД Австрии, это качество необходимо для работы с людьми.
По её словам, российский лидер смог изменить страну впечатляющим образом. Из-за этого она испытывает к Путину искреннее уважение.
Напомним, имя Кнайсль стало широко известно в России после того, как в 2018 году президент РФ Владимир Путин посетил её свадьбу. В то время она ещё занимала пост министра иностранных дел Австрии. Глава государства пробыл на торжестве недолго, однако успел произнести тост на немецком и даже станцевал с новобрачной. Карин Кнайсль покинула родину весной 2022 года из-за поступавших угроз убийства. Экс-министр иностранных дел Австрии рассказывала, что россияне более дружелюбны по отношению к незнакомцам, чем граждане европейских государств. В 2023 году она окончательно переехала в Россию.