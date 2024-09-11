Кнайсль отметила, что Путин очень хорошо понимает природу людей

Глава государства Владимир Путин является настоящим джентельменом. Соответствующее заявление сделала экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль на площадке выставки «Мой Петербург». Трансляция велась в социальной сети «ВКонтакте».

Кнайсль отметила, что Путин очень хорошо понимает человеческую природу. Как отметила экс-глава МИД Австрии, это качество необходимо для работы с людьми.