29 апреля, 17:22

Путин поговорил с Трампом по телефону

Обложка © ТАСС / AP

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры длительностью полтора часа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В начале беседы Путин выразил соболезнования и решительно осудил покушение на американского президента, отметив, что инцидент произошёл накануне дня рождения Мелании Трамп, которой также были переданы поздравления.

В ходе переговоров обсуждалась международная обстановка, включая ситуацию вокруг Ирана. Российский президент подчеркнул важность прекращения огня для стабилизации и успешных переговоров, предупредив о негативных последствиях продолжения силового противостояния.

Также была затронута тема Украины. Трамп вновь выразил уверенность в скором достижении договорённостей. По просьбе американского президента, Путин проинформировал о продвижении российских войск в зоне СВО.

Президенты обсудили возможность объявления перемирия в честь годовщины Победы, инициативу, поддержанную Трампом. В завершение диалога, лидеры подтвердили намерение поддерживать дальнейшие контакты.

Ранее Трамп заявил, что он продолжает контактировать с Владимиром Путиным. При этом глава Белого дома не стал вдаваться в детали, отметив, что разговоры у них «действительно бывают».

Наталья Демьянова
