Песков: Конкретные сроки перемирия ко Дню Победы будут объявлены отдельно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно. Об этом пишет ТАСС.

«Они будут объявлены», — сказал представитель Кремля. Так Песков ответил на вопрос, определены ли уже конкретные дни и часы прекращения огня.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сказал американскому коллеге Дональду Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на празднование Дня Победы. Республиканец в ответ поддержал идею перемирия и сказал, что сделка для завершения конфликта на Украине уже близка.