Глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен искренне выполнять условия перемирия. Бывший актёр и юморист лишь «делает вид, что слушается», так как находится под контролем британских спецслужб, заявил в беседе с Life.ru политолог Владимир Карасёв.

«Я убеждён, что Зеленский либо вновь придумает какие‑то трудно выполнимые (или вовсе невыполнимые в текущей ситуации) условия, либо это будет очередное «выполнение» условий перемирия, такое же, как он уже делал раньше», — считает он.

В качестве примера политолог упомянул события на Пасху, когда ударные беспилотники продолжали атаковать российские мирные города и населённые пункты.

Для Зеленского Трамп давно уже не авторитет, он лишь делает вид, что слушается, прежде всего потому, что находится под полным контролем британских спецслужб (МИ‑6). Они не просто контролируют его деятельность и работу — они контролируют даже его сон. Владимир Карасёв Политолог

Он напомнил, что в украинских медиа уже не раз поднималась тема охраны Зеленского: безопасность обеспечивают не только местные структуры, но и представители Великобритании.

«Поэтому я убеждён: сейчас опять будет игра со стороны Киева в «готовность к перемирию». Мол, да, я готов. Но в итоге Зеленский скажет: «Мы хотели бы, чтобы здесь было так, а здесь — вот так». То есть он будет выставлять свои условия, а в конце концов заявит, что такой вариант ему не подходит», — добавил Карасёв.

По его мнению, возможны два варианта: либо он предложит условия, которые не устроят другую сторону, либо просто будет нарушать перемирие. А нарушить перемирие — особенно на 9 Мая — для бандеровской Украины «всегда в радость», подчеркнул эксперт. Ещё с 2014 года, когда украинские власти уничтожали и бомбили Луганскую и Донецкую республики, самые страшные удары по мирному населению наносились именно на 9 Мая, на Светлую Пасху, на Рождество Христово — в праздники, которые святы для любого русского православного человека.

Напомним, Владимир Зеленский поручил выяснить детали инициативы о перемирии. Речь идёт о предложении временно прекратить огонь. По его словам, украинская сторона уже начала работу по прояснению условий. Для этого Киев намерен использовать контакты с США.