ВС РФ ударят по центру Киева в случае срыва перемирия, заявили в Минобороны

Минобороны России обратилось к жителям Киева и представителям иностранных дипмиссий с призывом заблаговременно покинуть город в случае возможного ответного удара. Согласно заявлению ведомства, Вооружённые силы РФ готовы нанести удар по центру украинской столицы, если Киев предпримет действия, направленные на срыв празднования Дня Победы.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Как отметили в ведомстве, ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.