День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 17:29

ВС РФ ударят по центру Киева в случае срыва перемирия, заявили в Минобороны

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Минобороны России обратилось к жителям Киева и представителям иностранных дипмиссий с призывом заблаговременно покинуть город в случае возможного ответного удара. Согласно заявлению ведомства, Вооружённые силы РФ готовы нанести удар по центру украинской столицы, если Киев предпримет действия, направленные на срыв празднования Дня Победы.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — заявили в ведомстве.

В Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает ударить по Параду Победы в Москве
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает ударить по Параду Победы в Москве

Ранее в Минобороны заявили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Как отметили в ведомстве, ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar