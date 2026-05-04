День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 13:17

В Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает ударить по Параду Победы в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского нанести удар по Параду Победы в Москве направлены на усиление психологического давления на граждан России. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий пояснил, что с военной точки зрения такие действия не имеют смысла. Истинная цель — посеять панику среди населения.

«Мы ни в коем случае не должны поддаваться панике в связи с угрозами Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве. Для этого и существуют эти провокации. Это их основная задача», — приводит комментарий парламентария NEWS.ru.

Колесник добавил, что угрозы и подобные заявления служат инструментом психологического давления. Население провоцируют и пытаются запугать.

Песков: Конкретные сроки перемирия ко Дню Победы будут объявлены отдельно
Песков: Конкретные сроки перемирия ко Дню Победы будут объявлены отдельно

Ранее Владимир Зеленский поручил проверить данные о российской инициативе краткосрочного прекращения огня. Киев планирует уточнить детали через контакты с американской стороной. Отдельно киевский лидер отметил, что настаивает на долгосрочном прекращении огня.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Госдума
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar