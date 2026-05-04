Угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского нанести удар по Параду Победы в Москве направлены на усиление психологического давления на граждан России. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий пояснил, что с военной точки зрения такие действия не имеют смысла. Истинная цель — посеять панику среди населения.

«Мы ни в коем случае не должны поддаваться панике в связи с угрозами Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве. Для этого и существуют эти провокации. Это их основная задача», — приводит комментарий парламентария NEWS.ru.

Колесник добавил, что угрозы и подобные заявления служат инструментом психологического давления. Население провоцируют и пытаются запугать.

Ранее Владимир Зеленский поручил проверить данные о российской инициативе краткосрочного прекращения огня. Киев планирует уточнить детали через контакты с американской стороной. Отдельно киевский лидер отметил, что настаивает на долгосрочном прекращении огня.