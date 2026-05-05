5 мая, 11:08

Мэр Энергодара сообщил об атаке FPV-дронов на администрацию

Энергодар. Здание городской администрации после обстрелов со стороны ВСУ в 2022 году. Архивное фото © Сергей Мальгавко/ТАСС

Здание администрации Энергодара подверглось атаке FPV-дронов ВСУ на оптоволокне. Об этом сообщил мэр города — спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

По его словам, по зданию было направлено не менее 15 беспилотников. Большую часть дронов удалось сбить на подлёте. Погибших и пострадавших нет. Людей успели эвакуировать.

«Большая часть БПЛА сбита на подлёте. Повреждены несколько автомобилей», — написал Пухов в своём канале в «Максе».

Также ВСУ продолжают наносить удары по территории Белгородской области. В Белгородском округе в посёлке Комсомольский дрон ударил по складскому помещению. После атаки здание загорелось. В Белгороде беспилотник самолётного типа атаковал парковку одного из предприятий. В результате повреждены 14 автомобилей. А в Шебекино под удар попал многоквартирный дом.

