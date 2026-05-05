Дроны ВСУ ударили по складу, парковке и многоэтажке в Белгородской области

ВСУ продолжают наносить удары по территории Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.







В Белгородском округе в посёлке Комсомольский дрон ударил по складскому помещению. После атаки здание загорелось. В Белгороде беспилотник самолётного типа атаковал парковку одного из предприятий. В результате повреждены 14 автомобилей.

В Шебекино под удар попал многоквартирный дом. Его атаковали два дрона. В результате частично разрушена квартира на третьем этаже. Также повреждены фасад здания и остекление квартир.

После детонации в квартире загорелись обломки конструкций. Кроме того, ещё один беспилотник атаковал административное здание в Шебекино. В нём выбило окна.

Накануне в Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал мирного жителя, который ехал на велосипеде. Также ранее украинские беспилотники нанесли удары по пяти муниципалитетам региона. В результате атак пострадали два человека. Один из раненых находился за рулём грузовика на участке трассы Шебекино — Белгород. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, шеи и спины.