В Белгородской области украинские беспилотники атаковали пять муниципалитетов. В результате ударов ранения получили двое жителей, сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Повреждённые автомобили. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Один из раненых находился за рулём грузовика на участке трассы Шебекино — Белгород. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения головы, шеи и спины. Его доставляют в белгородскую городскую больницу №2. Второй пострадавший — житель села Белянка. Дрон нанёс удар по территории предприятия, в результате чего мужчина получил осколочное ранение ноги.

В разных сёлах Шебекинского округа удары беспилотников привели к повреждению частных домов, автомобилей, хозяйственных построек и производственных помещений. В одном из случаев легковой автомобиль загорелся после попадания дрона, в другом была полностью разрушена хозяйственная постройка.

В Грайворонском округе серия атак пришлась по жилому сектору и городской инфраструктуре. Повреждения получили частные дома, многоквартирное здание, автомобили и социальный объект. Часть разрушений возникла после падения обломков сбитого беспилотника.

В Белгородском районе под удары попали Нечаевка и Малиновка. Там зафиксированы повреждения домовладений и здания социального назначения. В Краснояружском районе беспилотник уничтожил сельскохозяйственную технику, ещё один удар повредил кровлю социального объекта. В Волоконовском районе атаке подверглись мотоцикл и коммерческое помещение.

Ранее в Горловке в результате детонации украинского боеприпаса был ранен несовершеннолетний. Инцидент произошёл в Никитовском районе города. Глава муниципалитета сообщил, что пострадал подросток 2012 года рождения. Подробности о его состоянии не разглашаются. Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка и является одним из крупнейших городов ДНР. До начала боевых действий в Донбассе там проживало более четверти миллиона человек.