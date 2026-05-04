4 мая, 18:53

Подросток в Горловке получил ранение в результате детонации боеприпаса ВСУ

В Донецкой Народной Республике в результате детонации украинского боеприпаса ранен несовершеннолетний. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл в Никитовском районе города. Как уточнил глава муниципалитета, пострадал подросток 2012 года рождения. О степени тяжести его ранений не сообщается.

Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка и является одним из крупнейших городов ДНР. До начала боевых действий в Донбассе там проживало более четверти миллиона человек. В городе также находятся химконцерн «Стирол» и несколько угледобывающих предприятий.

Ранее сообщалось, что система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 61 террористическую атаку украинских формирований. Так, в Киевском районе Донецка у электроподстанции сбили ударный дрон западного производства с осколочно-фугасной боеголовкой массой 30 кг взрывчатки. Над Кировским районом уничтожены два самолётных БПЛА типа FP-1 и Hornet с поражающими элементами.

Виталий Приходько
