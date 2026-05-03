Система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 61 атаку ВСУ

Система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 61 террористическую атаку украинских формирований. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В Киевском районе Донецка у электроподстанции сбили ударный дрон западного производства с осколочно-фугасной боеголовкой массой 30 кг взрывчатки. Над Кировским районом уничтожены два самолётных БПЛА типа FP-1 и Hornet с поражающими элементами.

Под Шахтёрском мобильные огневые группы поразили беспилотник FP-2 с зарядом ОФАБ-120 (50 кг взрывчатки). У Старобешево перехвачен дрон Hornet, летевший на жилые кварталы. В Горловке подавлены FPV-дроны с самодельными бомбами и осколочными «сбросами», которые боевики нацелили на гражданские машины.

Все перехваченные беспилотники обезврежены взрывотехниками без ущерба для населения и инфраструктуры. Систему «Купол Донбасса» координирует региональное Управление ФСБ России.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО в минувшие сутки продолжали интенсивно работать по целям. Средства ПВО перехватили четыре авиабомбы. Также был сбит один снаряд системы HIMARS. Кроме того, уничтожено 740 украинских дронов самолётного типа.