ВС РФ поразили места пуска БПЛА и транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по транспортным объектам, которые использует украинская армия, местам запуска дронов, а также по расположениям военнослужащих и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 147 районах. Были у ВС РФ и други цели.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение <...> складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Раньше сообщалось, что российские ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы, один реактивный снаряд HIMARS и 740 украинских беспилотников самолётного типа.