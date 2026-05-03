Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 05:11

143 украинских БПЛА уничтожили за ночь над Брянской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Прошедшей ночью над территорией Брянской области были ликвидированы 143 вражеских беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады «БАРС – Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 143 вражеских БпЛА самолётного типа», — написал он.

Пострадавших и разрушений нет. На данным момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

ПВО отразила атаку БПЛА на Москву
ПВО отразила атаку БПЛА на Москву

Всего за прошедшую ночь силы ПВО сбили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили дроны самолётного типа. Атаки зафиксировали над 16 субъектами, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской и другими областями.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar