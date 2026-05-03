Минобороны: ПВО отбила ночной налёт 334 украинских дронов на 16 регионов России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России. Об этом утром 3 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили аппараты самолётного типа. Инциденты зафиксировали над территориями шестнадцати субъектов.

В перечне значатся Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, а также Московский регион и Республика Крым.

Это наиболее массовый налёт за последнее время. География работы ПВО охватила пространство от западных приграничных районов до северо-западной части страны и юга.

Москва неоднократно подчёркивала, что удары украинских БПЛА по гражданским объектам являются откровенной провокацией и прямым следствием неудач ВСУ на поле боя. При этом российские системы ПВО демонстрируют высокую эффективность, регулярно уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по предприятиям ВПК Украины, где осуществляется производство дронов.