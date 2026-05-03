В Ленобласти сбили ещё шесть беспилотников, общее число выросло до 59

Силы противовоздушной обороны сбили в Ленинградской области ещё шесть украинских беспилотников. Таким образом общее число уничтоженных БПЛА за ночь 3 мая выросло до 59. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее Росавиация проинформировала о введении временных ограничений на приём и выпуск рейсов в петербургском аэропорту Пулково. Отмечалось, что рейса были отменены, ещё 17 задерживаются. Также меры повлияли на маршруты из Калининграда и обратно.