3 мая, 00:30

Собянин: Силы ПВО уничтожили второй летевший на Москву дрон

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 мая сбили ещё один летевший к столице украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», — говорится в сообщении.

Публикация появилась в 03:18 мск. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Напомним, об уничтожении первого БПЛА Собянин сообщал в 00:24. Тем временем Росавиация проинформировала о введении временных ограничений на приём и выпуск самолётов в аэропортах Внуково и Шереметьево.

Москва неоднократно подчёркивала, что удары украинских БПЛА по гражданским объектам являются сугубо провокационными и продиктованы неудачами ВСУ на передовой. Российские системы ПВО демонстрируют высокую эффективность, регулярно уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры Вооружённые силы РФ поражают предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в выпуске дронов.

