ПВО отразила атаку БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 мая сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — говорится в сообщении градоначальника, опубликованном в мессенджере «Макс» в 00:24 мск.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр.