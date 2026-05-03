ПВО отразила атаку БПЛА на Москву
Собянин: Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 мая сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — говорится в сообщении градоначальника, опубликованном в мессенджере «Макс» в 00:24 мск.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО сбили пять беспилотников в небе над регионом. Кроме того, десять БПЛА были уничтожены в Смоленской области.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.