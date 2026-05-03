2 мая, 21:30

ПВО отразила атаку БПЛА на Москву

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 мая сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — говорится в сообщении градоначальника, опубликованном в мессенджере «Макс» в 00:24 мск.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр.

Пенсионер погиб при атаке дронов ВСУ в Подмосковье

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО сбили пять беспилотников в небе над регионом. Кроме того, десять БПЛА были уничтожены в Смоленской области.

