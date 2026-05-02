Пенсионер погиб при атаке дронов ВСУ в Подмосковье

В Волоколамском округе Подмосковья из-за падения беспилотника погиб 77-летний мужчина. О трагедии сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.







Инцидент произошёл в деревне Чернево. Глава региона принёс соболезнования родственникам и пообещал оказать семье погибшего всю необходимую поддержку.

Всего силы ПВО уничтожили шесть вражеских дронов над Истрой, Одинцовом, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Ещё один дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы.

На местах падения обломков сейчас работают экстренные службы.

Ранее Минобороны России отчиталось о работе противовоздушной обороны. По информации ведомства, в промежутке с 8 утра до 2 часов дня 2 мая дежурные расчеты ПВО ликвидировали 123 самолётных дрона ВСУ. Атаке подверглись 13 субъектов Федерации: Брянская, Белгородская, Курская, Смоленская, Калужская, Тверская, Тульская, Орловская, Вологодская, Московская, Новгородская области, а также Краснодарский край и Республика Башкортостан.