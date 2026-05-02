Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 19:38

Пенсионер погиб при атаке дронов ВСУ в Подмосковье

Воробьёв: В Волоколамском округе 77-летний мужчина погиб при атаке дронов ВСУ

Последствия атаки дронов ВСУ на Подмосковье. Обложка © Telegram / «Воробьёв LIVE»

Последствия атаки дронов ВСУ на Подмосковье. Обложка © Telegram / «Воробьёв LIVE»

В Волоколамском округе Подмосковья из-за падения беспилотника погиб 77-летний мужчина. О трагедии сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

  • Последствия атаки дронов ВСУ на Подмосковье. Фото © Telegram / «Воробьёв LIVE»
    Последствия атаки дронов ВСУ на Подмосковье. Фото © Telegram / «Воробьёв LIVE»
  • Последствия атаки дронов ВСУ на Подмосковье. Фото © Telegram / «Воробьёв LIVE»
    Последствия атаки дронов ВСУ на Подмосковье. Фото © Telegram / «Воробьёв LIVE»
  • Последствия атаки дронов ВСУ на Подмосковье. Фото © Telegram / «Воробьёв LIVE»
    Последствия атаки дронов ВСУ на Подмосковье. Фото © Telegram / «Воробьёв LIVE»

Последствия атаки дронов ВСУ на Подмосковье. Фото © Telegram / «Воробьёв LIVE»

1 / 3

Инцидент произошёл в деревне Чернево. Глава региона принёс соболезнования родственникам и пообещал оказать семье погибшего всю необходимую поддержку.

Всего силы ПВО уничтожили шесть вражеских дронов над Истрой, Одинцовом, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Ещё один дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы.

На местах падения обломков сейчас работают экстренные службы.

Гладков: Женщина пострадала при налёте дронов ВСУ на Белгородскую область
Гладков: Женщина пострадала при налёте дронов ВСУ на Белгородскую область

Ранее Минобороны России отчиталось о работе противовоздушной обороны. По информации ведомства, в промежутке с 8 утра до 2 часов дня 2 мая дежурные расчеты ПВО ликвидировали 123 самолётных дрона ВСУ. Атаке подверглись 13 субъектов Федерации: Брянская, Белгородская, Курская, Смоленская, Калужская, Тверская, Тульская, Орловская, Вологодская, Московская, Новгородская области, а также Краснодарский край и Республика Башкортостан.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Андрей Воробьев
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar