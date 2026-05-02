2 мая, 19:04

Гладков: Женщина пострадала при налёте дронов ВСУ на Белгородскую область

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Мирная жительница пострадала в результате очередной атаки беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Зиборовка Шебекинского округа дрон атаковал частное домовладение. Женщина получила слепые осколочные ранения и закрытый перелом руки. Пострадавшую доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего обследования и лечения.

В том же округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал припаркованный легковой автомобиль возле частного дома — машина повреждена, также посечён забор и выбиты окна двух домов. Второй дрон ударил по частному жилью, повредив фасад. В городе Шебекино из-за удара БПЛА повреждён фасад социального объекта, а при сбитии дрона пробиты навес коммерческой постройки и остекление легковушки.

В Грайворонском округе в селе Доброе FPV-дрон нанёс удар по автомобилю, повредив кузов. В селе Рождественка огонь от атаки полностью уничтожил частный дом. В селе Почаево после детонации дрона повреждены забор и хозяйственная постройка.

В городе Грайворон от атак двух беспилотников пробита крыша частного дома, повреждён забор и полностью разбит легковой автомобиль. В селе Косилово от ударов двух FPV-дронов уничтожен трактор. В селе Дунайка при детонации повреждены два частных дома — пробиты крыши и выбиты окна. В селе Новостроевка-Первая дрон атаковал автомобиль, повреждена передняя часть кузова. В населённом пункте Головчино выбито стекло и повреждён кузов легковой машины.

В Белгородском округе в посёлке Дубовое после атаки дрона в частном доме выбиты окна и повреждён легковой автомобиль. В сёлах Отрадное и Таврово из-за падения обломков беспилотников повреждены четыре частных домовладения. В Краснояружском округе в селе Илёк-Пеньковка при атаке FPV-дрона повреждено здание на территории предприятия.

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на посёлок Белая Берёзка под Брянском

Ранее в Минобороны России сообщили, что за шесть часов дежурные расчёты ПВО уничтожили 123 беспилотника самолётного типа, запущенных украинской стороной. С 8 утра до 14 часов 2 мая противовоздушная оборона работала над 13 регионами — дроны перехватывали в небе над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Башкортостаном и Краснодарским краем.

Юрий Лысенко
